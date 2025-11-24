Нейнски за плана за мир: При размяна на територии ще има дестабилизация на Европа

Тези дни бяха изговорени много неща за мира в Украйна, че е трудно да се напарвят категорични прогнози за развитието на въпроса. Това, на което трябва да се държи, е международният правен ред. Трябва да стане ясно какво означава приемлив мир и гаранции за сигурност за Русия, Украйна, европейските държави и САЩ и очевидно там са различията. Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира. Това обяснява и емоционалната реакция на Володимир Зеленски, който каза, че ако е трябвало страната да капитулирала, е можела да направи това още в началото на войната. Това каза бившият министър на външните работи Надежда Нейнски пред Нова телевизия.

"Когато има мъгла, човек винаги трябва да държи осевата линия. А в тази мъгла в геополитиката в момента осевата линия, към която трябва да се придържаме, е правовият ред. За всеки справедлив и траен мир е различно нещо, гаранциите за сигурност също означават различни неща за Русия, за САЩ и ЕС - там са различията".

Тя смята, че Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страната прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.

По нейни думи тези 28 точки бяха сериозна провокация към всички страни в преговорите. И допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.

Нейнски е на мнение, че този път Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.

Когато говорим за територии - Путин нападна Украйна не заради територии. Той искаше Украйна да капитулира още в началото, Зеленски да бъде отстранен и така той да подчини Украйна. Украйна е едно предмостие за по-добро нападение на онези страни от бившия Източен блок, които след края на Студената война направиха друг избор. Путин винаги е искал да се договори със САЩ за нови зони на влияние и Източна Европа според неговите прадстави трябва да се върне в неговата зона на влияние. Т.е. стратегическите цели на Русия до този момент са неизпълнени. И затова чрез такова споразумение той иска да компенсира това, което той не успя да направи на бойното поле. Защото желанието да се вземат територии, които не са окупирани от руската армия, показват, че той се стреми именно към този тип компенсация, коментира тя.

Трябва да се прави разлика между дефакто и деюре. Когато говорим за това какво е приемливо, трябва да знаем, че Путин фактически атакува международния правов ред. Ако се допусне размяна на територии, това ще доведе до прецедент, който може да доведе до дестабилизация на цяла Европа, което може би е и целта на Путин. Т.е. темата с териториите не може да се взема така произволно, там в крайна сметка живеят хора, посочи Нейнски.

Русия разруши доверието в самата себе си, тъй като тя наруши редица международни споразумения, обясни тя.

Смятам, че Зеленски има сериозни аргументи, защото зад него стои обединена Европа. Тя не може да си позволи крачка назад. Така че тази сериозна европейска заявка, която се дава в Женева, дава път за един справедлив мир за Украйна. Тръмп няма интерес да конфронтира докрай, тъй като САЩ има нужда от Европа. Русия е несигурен съюзник, докато Европа е сигурен съюзник, така че остър сблъсък между САЩ и Европа не може да се случи, коментира Нейнски.