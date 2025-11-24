IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Извършена е дезинфекция в района на ваканционно селище Елените

Обработката е извършена с техника, подходяща за мащабни терени

24.11.2025 | 20:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Извършена е дезинфекция на почистени общински терени, тротоари и улици в района на ваканционно селище Елените, съобщиха от Община Несебър. 

Дейностите са изпълнени от служители на Общинско предприятие "Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване", при стриктно спазване на мерките за безопасност на труда, уточниха оттам. 

Обработката е извършена с техника, подходяща за мащабни терени, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност. От Общината информират, че ще продължат да се изпълняват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, като има готовност и за извънредни действия при необходимост.

Както е известно, обилните валежи на 3 октомври предизвикаха сериозно наводнение в Елените. При бедствието загинаха четирима души. 

Елените наводнение дезинфекция Община Несебър
