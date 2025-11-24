Извършена е дезинфекция в района на ваканционно селище Елените

Извършена е дезинфекция на почистени общински терени, тротоари и улици в района на ваканционно селище Елените, съобщиха от Община Несебър.

Дейностите са изпълнени от служители на Общинско предприятие "Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване", при стриктно спазване на мерките за безопасност на труда, уточниха оттам.

Обработката е извършена с техника, подходяща за мащабни терени, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност. От Общината информират, че ще продължат да се изпълняват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, като има готовност и за извънредни действия при необходимост.

Както е известно, обилните валежи на 3 октомври предизвикаха сериозно наводнение в Елените. При бедствието загинаха четирима души.