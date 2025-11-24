Домашно насилие: Получени са над 53 хил. сигнала за тази година

В България има проблем, за който всички говорим, но твърде малко се прави. Проблем, който расте, задълбочава се и вече се измерва не в цифри, а в човешки животи. Домашното насилие. Само през последната година на телефон 112 са подадени над 53 хиляди сигнала. Това означава повече от сто и четиридесет обаждания на ден. Всеки ден.

За три години ръстът на сигналите е близо 50%. Престъпленията, извършени в условия на домашно насилие, по данни на МВР, са се увеличили с 85% само за една година. А случаите на нанесени телесни повреди – със 130%.

Съдилищата са издали над 5 хиляди заповеди за защита, от които повече от 1600 – за деца.

Миналата година близо двайсет жени бяха убити от свои настоящи или бивши партньори. Двайсет човешки живота, зад всяко число – лице, история, семейство.

И въпреки това – 69% от българите смятат, че определени форми на агресия в семейството са нормални.

Почти половината вярват, че проблемите трябва да се решават вътре в дома, без намесата на институции. Но когато вратите се затворят, много от тези домове се превръщат в места на страх, болка и мълчание.

А само преди дни от Министерския съвет обявиха, че вече е факт Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

Но защо документите и хартията не помагат и защо статистиката у нас става все по-тревожна всяка година?

