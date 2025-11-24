Митева: Представителната демокрация е облечена в правила и процедури

Конституционният съд образува дело по жалбата срещу т.нар. поправка "Лукойл". Коментар по темата направи бившият председател на НС Ива Митева в предаването "Денят ON AIR".

"Представителната демокрация е облечена в правила и процедури. И когато те бъдат нарушени, демокрацията и парламентаризмът се израждат. За съжаление, точно това наблюдаваме в Народното събрание. Такъв прецедент, какъвто беше това 28-секундно заседание, никога не се е случвал. В рамките на един ден да се проведат първо и второ гласуване - не сме наблюдавали подобно нещо", коментира Митева.

Тя припомни, че в правилника на Народното събрание изрично са въведени изисквания за становища от Министерския съвет, ресорните министри и заинтересованите организации при законопроекти, внесени от депутати.

По думите ѝ подобни становища липсват.

Освен това Митева отбеляза, че законопроектът може да подлежи на нотификация по Директивата за техническите регламенти - процедура, която също не е изяснена.

Липсата на съдебен контрол върху избора на особения управител според нея е още по-притеснителна, защото премахва всякакви гаранции срещу злоупотреба.

Митева смята, че опасността от арбитражни искове е напълно реална, като припомни позицията на "Лукойл".

Референдумът за еврото

Пред Bulgaria ON AIR Митева коментира и спирането на президентското предложение за референдум за еврото. Според нея председателят на парламента Наталия Киселова е действала без законово основание. По думите ѝ в разпореждането липсва позоваване на правомощия по Конституцията и правилника, позволяващи подобно решение.

Освен това предложението на президента не е вписано в публичния регистър на референдумите - единственото, което липсва там, което Митева определи като “абсурд”.

Тя добави, че документите фактически са блокирани някъде в парламента, без процедурата да бъде задействана. Според Митева признанието, че решението е било съгласувано с председателите на шест от парламентарните групи, показва политически натиск.

