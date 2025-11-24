IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Топ 10 модела дънки, които да носите този сезон

Изненадващи силуети, смели цветове и интересни кройки

24.11.2025 | 21:09 ч. 3
Снимка: Istock

Денимът е задължителен през цялата година, но всеки сезон го виждаме да придобива нови форми със свежи покрития и силуети. Тази есен дънките всъщност са огромна тенденция като цяло, заемайки централно място в гардероба ни. Широките крачоли и моделите тип „бъчва“ доминират, виждаме как се появява богата кафява цветова гама, а дизайнерите експериментират и с някои забавни детайли като покрития, наподобяващи кожа. 

Дънки за есен 2025

Широки крачоли

Дънките с широка кройка остават основен елемент в гардероба, включително широките и торбести модели.

От 90-те години на миналия век дънките с широка кройка могат да се носят както по-елегантно, така и по-свободно, което ги прави толкова универсални, а торбестите дънки са удължаващи и ласкателни. Дънките с широка кройка са удобни и са идеални за наслояване, което е перфектно за есента. 

Когато оформяте широки дънки, помислете за пропорциите. Комбинирайте ги с вталена тениска и маратонки за небрежна ежедневна визия или ги облечете с късо яке и обувки на ток за вечерна среща. 

