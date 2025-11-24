Инцидент в Стара Загора: Верижна катастрофа с четири коли

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази вечер в Стара Загора.

Инцидентът е станал на кръстовището между улиците “Христо Ботев“ и “Отец Паисий“, в непосредствена близост до гумаджийницата.

Сигналът за катастрофата е подаден в 18:45 часа.

По първоначална информация един човек е транспортиран в болница за преглед, за да се установи здравословното му състояние. По автомобилите са нанесени материални щети.

Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка. Шофирайте с повишено внимание в района. / БГНЕС