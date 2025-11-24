IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Инцидент в Стара Загора: Верижна катастрофа с четири коли

По автомобилите са нанесени материални щети

24.11.2025 | 20:00 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази вечер в Стара Загора. 
Инцидентът е станал на кръстовището между улиците “Христо Ботев“ и “Отец Паисий“, в непосредствена близост до гумаджийницата.

Сигналът за катастрофата е подаден в 18:45 часа.

По първоначална информация един човек е транспортиран в болница за преглед, за да се установи здравословното му състояние. По автомобилите са нанесени материални щети.

Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка. Шофирайте с повишено внимание в района. / БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стара Загора верижна катастрофа коли инцидент материални щети
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem