Атанасов: Кандидатът за президент трябва да евроатлантик

Председателят на “Демократи за силна България” Атанас Атанасов заяви, че бъдещият кандидат за президент на демократичната общност трябва да бъде личност от широкия спектър, човек с авторитет и партийно неангажиран.

Според Атанасов най-важното е кандидатът за президент да бъде евроатлантик. Зам.-председателят на Народното събрание добави, че има достатъчно разпознаваеми публично личности, които са привърженици и изповядват идеите на демократичната общност.

Атанасов добави, че ДСБ вече работи по подготовката за предстоящите президентски избори, които, по думите му, ще бъдат следващите редовни избори в страната.

“Допусканията, че може да има предсрочни парламентарни избори са на лице, но донякъде са като спекулации. Аз лично бих казал, че е доста ниска вероятността да се предизвикат предсрочни парламентарни избори по комплекс причини преди президентските освен, ако няма сериозна криза“, обясни още лидерът на ДСБ.

“Президентските избори ще бъдат своеобразен рубикон в политическата ситуация в държавата. Ако демократичните сили успеем да се мобилизираме и ги спечелим, просто ще обърнем кораба на държавата в правилната посока“, отбеляза Атанасов.

Той подчерта, че до Коледа предстои да се подпише споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите догодина президентски избори.

“В този проект трябва да бъде уточнен механизма, по който ще се стигне до единна кандидатура за президент. По-голямата част от представителите предлагат това да стане с предварителни избори, но въпросът трябва добре да се обсъди, защото има рискове“, подчерта председателят на ДСБ.