Ресторант със звезда “Мишлен” в София: Защо не?

Едно от най-големите кулинарни признания в света е възможно да стане реалност и в София - ресторант със звезда “Мишлен”. От най-престижния стандарт за оценка на ресторанти са предложили българската столица да премине през одит и независима проверка за качеството на храната у нас.

От десетилетия Michelin Guide се счита за водещ ориентир за гастрономическо качество и отличава най-високо оценените места за хранене в дадена дестинация. Кога точно инспекторите на Michelin ще посетят ресторантите в София, остава неясно.

"В момента в София предстои да бъде подписан договор за така наречения кулинарен одит, в който, в период от 6 месеца, ще бъде оценена нашата кулинарна сцена", каза директорът на ОП "Туризъм" към СО Антон Пенев пред Bulgaria ON AIR.

Местните продукти

Според шеф-готвачите именно местните продукти могат да се превърнат в отличителния белег на българската кухня и да привлекат вниманието на международните инспектори.

Ресторантьорът Димо Фешев е на мнение, не само на Балканите, но специално в България, има интересни продукти, които може и да не са толкова известни на широката публика. “Смятам, че разполагаме с доста качествени продукти, които си заслужават да бъдат показани на кулинарната сцена", смята ресторантьорът.

Според представители на бранша у нас вече има ресторанти, които се стремят към стандартите на “Мишлен”., а гостите стават все по-отворени към нови вкусове, модерни техники и различни кулинарни преживявания.

"Все по-често наблюдаваме хора, които идват и търсят тези неща, търсят различни продукти, различни техники. Чули са нещо, видели са го, искат да го опитат", каза още Фешев.

Michelin Guide и туризма

От Столичната община определят включването на София в Michelin Guide като важна стъпка за развитието на туризма.

"Една от основните причини, поради която тръгваме в този процес, е развитието на София като туристическа дестинация. Този Guide носи със себе си специфична публика, която при наличието на нова дестинация, идва специално, за да пътува, да разбере и да опита нейната кухня", поясни Пенев.

Очаква се резултатите от проверката за най-добрите ресторанти у нас да бъдат обявени през пролетта на 2026 г.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.