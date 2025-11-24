Бобчева: "Голям ринг" ще включва най-замърсяващите екокатегории

Нискоемисионната зона в София или т. нар. “голям ринг” влиза в сила на 1 декември и ще ограничи достъпа на най-замърсяващите автомобили в столицата.

Зам.-директорът на София Надежда Бобчева обясни, че мерките за по-чист въздух трябва да са комбинирани, за да имат ефект, и представи още няколко инициативи, сред които наръчник за деца и проект за близо 6 млн. лв. за разширяване на зелената система.

“Напомням, че от 1 декември тази година влиза в сила така нареченият “голям" ринг. Наредбата е приета доста отдавна. Той ще включва най-замърсяващите екокатегории“, коментира пред Nova news Бобчева.

Зам.-кметът добави, че тази година в борбата с мръсния въздух фокусът е поставен върху децата, които са най-уязвими. Столичната община, в партньорство със сдружение “Въздух за здраве“, е разработила наръчник, който ще бъде разпространен в училищата и детските градини. Той съдържа три основни части: протоколи за действие при дни с мръсен въздух, препоръки за подобряване на вътрешната среда (мокро почистване, филтри) и съвети кога и как да се практикува физическа активност на открито.

“Аз първо искам за този наръчник да благодаря на нашите партньори от сдружение “Въздух за здраве“, чиито здравни съвети са отразени в наръчника“, коментира Бобчева.

Разширяване и поскъпване на зоната за паркиране

Според Бобчева разширяването и поскъпването на синята и зелената зона за паркиране също има пряк екологичен ефект. Целта е да се намали т.нар. “паразитен трафик“, който се генерира от шофьори, обикалящи в търсене на свободно място за паркиране.

“От моя гледна точка най-важният ефект от самото разширяване на синя и зелена зона е това, което би имало върху въздуха. Очакванията са, че чрез повишаването на стойността, би се намалил между 20 и 30% от така наречения паразитен трафик, който е свързан с това да си търсиш място за паркиране“, коментира тя.

По проект “Зелени мерки за по-чист въздух“ на стойност близо 6 млн. лв. ще бъдат облагородени “кални точки” в града, ще се засадят храсти и дървета по големите булеварди, които да абсорбират замърсяването. Сред по-иновативните решения са изграждането на изцяло зелена стена на фасадата на Първа градска болница и специална детска площадка в Северния парк с дървета в кашпи и система за мъгла, която да подпомага развитието им.