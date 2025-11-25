И ваучерите ни за храна най-ниски в ЕС: Увеличение в бюджета не е заложено

200 лева на месец в момент е таванът на ваучерите за храна. Такива изплащат около 70-80% от работодателите и дават максимална сума на служителите си. В бюджета за следващата година няма заложено увеличение максималната сума да скочи на 300 лева.

"В проектобюджета няма заложено увеличение на ваучерите за храна - нито на квотата, нито на максималната необлагаема сума на ваучерите. Квотата остава на нивото от 2024 г. Досега беше 1,6 млрд. лв., сега е 818 млн. евро", обясни Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

В предаването “България сутрин” тя допълни, че сумата не е закръглена в бюджета, а само е конвертирана от лева в евро.

В България 835 000 души получават ваучери за храна всеки месец. Ако тази квота остане на равнището от тази година, тя ще се изчерпи още преди края на третото тримесечие, показват разчетите. Така в последните три месеца на 2026 г. остатъчната сума няма да бъде достатъчна.

Обущарова припомни, че подобна ситуация е имало и преди 10 години. По думите ѝ практиката показва, че когато квотата се изчерпи, ваучерите просто отпадат, а от това губи служителят.

Таван на ваучерите

Максималната стойност на ваучерите в нашата страна от 200 лв - най-ниска за ЕС. За сравнение - в Румъния за следващата година те са увеличени до 190 евро, във Франция са 305 евро. “В повечето европейски държави има и други видове ваучери и данъчни облечения - за почивка, детска градина", обясни Обущарова пред Bulgaria ON AIR.

Работодатели и синдикати са на мнение, че квотата трябва да бъде увеличена със 100 млн. евро.

"Икономическо проучване показва изсветляващ ефект на ваучерите в икономиката. Особено след дигитализацията сме 100% сигурни, че всяка една стотинка е на светло, изсветлява доходите на работещите, това са били досега пари в плик на ръка. От друга страна изсветлява самото потребление - влиза в оборотите и се събират всички данъци на тези средства", подчерта гостът от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Обущарова не очаква да има проблеми с ваучерите за храна при превалутиране в евро, а хартиените в лева могат да се използват до срока им на валидност.

Гледайте видеото с целия разговор.