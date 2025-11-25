Нужен е гратисен период за вендинг автоматите с еврото

Вендинг автоматите се сблъскват с проблеми преди въвеждането на еврото. Съгласно закона устройствата на самообслужване, които приемат плащания в брой, трябва да работят само с евро от 1 януари.

"Физически това е невъзможно да се случи в реалността. Няма възможност в 00:01 часа всички вендинг автомати да приемат евро, да бъдат с подменени механизми и да бъдат заредени с евромонети. На 1 януари се съмнявам, че много хора ще имат възможност да пазаруват в евро", коментира председателят на Българската вендинг асоциация Тодор Каназирев в "България сутрин".

"Молбата е да ни дадат отсрочка, както на всички други магазини и заведения. Ако няма възможност за връщане в евро, да се връща в лева. Не виждам защо ние трябва да бъдем изключение. Минимумът е един месец", каза още той пред Bulgaria ON AIR.

Каназирев добави, че очакват гратисен период от министъра на икономиката или НАП, които да променят наредбата, за да има отсрочка за вендинг автоматите.

По думите му става въпрос за много голяма част от услугите, които се предлагат - зони за паркиране, паркинги...

Каназирев алармира, че ще е много трудно за хората в малките населени места. Ще има нужда някои от касовите апарати да бъдат свалени. Всеки монетник трябва да мине през сервиз. Българските 50 стотинки не отговарят на размера на 50 евроцента.

Има възможност вендинг машините да получават плащания с карти, но това е скъпа услуга за вендинг операторите, защото за всяка трансакция се дължи такса, призна председателят на Българската вендинг асоциация.

По закон собствениците на вендинг автомати не могат да закръглят цените нагоре, а трябва да го направят надолу - в полза на потребителите.

И при тях обаче се очаква увеличаване на цените заради поскъпналите стоки, консумативи и данъци.