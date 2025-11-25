Ще има ли протести в градския транспорт? Търсят се 27 млн. евро за заплати

Търсят се 27 млн. евро за заплати в градския транспорт в София, Варна и Русе.
"Задаваме си този въпрос - защо отново се налага да излизаме на протест, в случая с нашите колеги от останалите федерации към КНСБ, за да има диалог. Проблемите се трупат", каза председателят на Транспортния синдикат към КНСБ Александър Шопов в "България сутрин".
"Няма минимална хоризонтална политика по доходите, за която КНСБ неведнъж настоява - поне 10% увеличение на заплатите, за да може всички сектори да са по-спокойни", обясни гостът на Bulgaria ON AIR.
По думите на Шопов сегашният бюджет създава напрежение между работещите в различни структури.
"Нашите икономисти, не в един или два разговора с правителството, са дали хиляди варианти откъде могат да дойдат тези средства. Трябва по-правилно разпределение на финансовите средства. Всяка година и капиталовата програма е силно надценена. При положение, че миналата година бюджетът беше приет доста късно, беше заложена амбициозна политика - това нещо не се реализира в 100%", анализира председателят на Транспортния синдикат към КНСБ.
Шопов напомни, че отдавна е предложена среща между финансовия министър, кметовете на различните общини и синдикатите за решаване на проблема с финансирането в градския транспорт, но такава все още не се е провела.
Условията на труд остават без промяна, въпреки обещанията
"Поне от страна на кмета на Русе и на Варна имахме положително мнение и желание за срещи. Въпреки опитите, които имаме за комуникация с общината, от протестите през лятото нямаме такава с тях. След края на годината това ще доведе до допълнителни напрежения в системата. Няма подобрение в условията на труд на тези хора, освен новите метровлакчета", изтъкна той.
По думите му 15-те млн. лв., гласувани от Столичния общински съвет, няма информация как и до кои дружества са стигнали.
Според Шопов, ако се блокира градският транспорт в София, Варна и Русе, ще се насочи вниманието на политиците към реалните проблеми на хората.
"Надявам се до петък, между четенията, ще има разум в някои депутати, които ще предложат промени. Поне 15-те млн., които държавата така или иначе даде, трябва да влязат в рамката. Не може всеки път да стигаме до това да се караме за заплати. Над 300 продължават да бъдат свободните позиции. Няма желаещи", обобщи той.