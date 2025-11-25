КТ "Подкрепа" за бюджета: Има ресурс, но е несправедливо разпределен

Синдикалистите настояват за близо 62 млн. евро допълнително в Бюджет 2026 за секторите "Държавно управление" и "Транспорт", които в момента са недофинансирани.

"През цялата година артикулираме нашите искания на членовете по отношение на увеличение на заплатите, подобряване на условията на труд и осигуряване на достатъчен ресурс за нормалното функциониране на ключови държавни институции. В последните години се налага почти всяка година да излизаме на протести, защото и да има ресурс - е несправедливо разпределен", коментира председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова в "България сутрин".

Надигна се протестна вълна, синдикатите настояват за 20% ръст на заплатите

Тя уточни, че синдикатите настояват за 20% ръст в някои от ключовите институции - НОИ, Агенция по заетостта, Инспекция по труда, Социално подпомагане.

"Техните възнаграждения изостават чувствително. Държавата е майка за едни и мащеха за други. Това са институциите, без които общественият живот е невъзможен. В тези институции протестната вълна е вече факт. Част от заплатите на определени структури са вързани към средната работна заплата. Отделно има друг механизъм, който третира всички останали служители - в него не е гарантирано никакво увеличение", обясни Атанасова пред Bulgaria ON AIR.

Трябва да се преосмисли моделът на възнагражденията

"Трябва да се преосмисли целият модел на възнагражденията в държавната администрацията, да няма такива огромни дисбаланси", смята председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".

"Нашият протест е обявен в обедната почивка. Утре ще се проведе протестът на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Колегите ще излязат със своите послания пред работните си места. Подкрепяме напълно анализа на държавната администрация, който не трябва да се случва в студиата. Има няколко различни държавни структури, които вършат едно и също", обяви Атанасова.

По думите ѝ има прослойка, която получава сериозни възнаграждения, но хората на терен не получават същото.

"Техните заплати са под 2000 лв. бруто. Те нямат ваучери за храна, бонуси", уточни още гостът.

Според Атанасова работа на политиците е откъде да дойдат исканите 62 млн. евро допълнително в Бюджет 2026.

"Ние предложихме достатъчно варианти за пълнене на хазната. Повтаряме от няколко години, че този данъчно-осигурителен модел трябва да бъде променен и то драстично. Докато няма промяна, няма как да има по-голям ресурс. Парите са в капитала и той трябва да спре да обяснява, че живеем чудесно с 1077 лв. минимална заплата. Синдикатите имат два механизма за оказване на натиск - протести и стачки. Протестите са винаги преди стачките", обясни тя.