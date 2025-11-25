IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Легендарният мюзикъл "Grease" идва в София

Спектаклите са на 26 и 27 февруари в Зала 1 на НДК

25.11.2025 | 12:53 ч. 3
Снимка: Fest team

Снимка: Fest team

Един от най-влиятелните и обичани мюзикъли на всички времена, "Grease", пристига за мащабен спектакъл в зала 1 на НДК. Той ще пренесе публиката право в златната ера на 50-те. 

На 26 и 27 февруари следващата година София ще се потопи в света на рокендрол мечтите, розовите якета и безразсъдната младост.

Българската публика ще има изключителната възможност да чуе култовите You’re the One That I Want, Greased Lightnin, Summer Nights, които ще прозвучат на живо, вплетени в безкрайната, бунтарска любовна история между Санди и Дани. 

Представен от Fest Team, в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global, този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения. 

Режисьор: Nigel West
Хореограф: Matt Wesley
Музикален директор – супервайзор: Jae Alexander
Сценография и костюми: Mary Tsagkari
Костюм ко-дизайнер: Ioanna Kalavrou
Звук: Matt Ground
Осветление: John Rainsforth

Билетите за представленията в 19:30 на 26 и 27 февруари са вече в продажба на цени от 88 лв. до 180 лв. в Ticketstation и Eventim.

