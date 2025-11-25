Първан Симеонов: Предсрочен вот ще даде струя за партия на Радев

Социологът от “Алфа рисърч” Боряна Димитрова заяви, че бюджетът е обществен инструмент и винаги, когато се обсъжда, има обществено напрежение.

“За мен има един сериозен сблъсък между двете измерения на бюджета – общественото и икономическото. Историческата мисия на това управление е приключването на интеграцията на еврото. Задачата пред бюджета е да довърши този процес с еврото, но най-голямата цена да не падне върху най-бедните и ощетени хора”, каза пред БНТ социологът.

Първан Симеонов от агенция “Мяра” коментира темата за това купува ли се спокойствие с бюджета.

“Очевидно това е стремежът на властта. Не съм оптимист дали ще успеят да постигнат такова спокойствие. Оказа се, че голяма част от по-европейските слоеве у нас протестират срещу този бюджет – още едно доказателство, че не бюджетното разпределение, а политическите прочити са по-важни. Поредиците протести – духа нов вятър”, добави социологът.

“Пеевски се превръща в дразнител с безспорните си политически успехи. Той ще расте на следващи избори. Логично е една нова политическа алтернатива, явно Радев, ще влезе в по-националистично звучащи територии – онова, което БСП можеше да бъде. Президентските избори ще бъдат вот на доверие или на недоверие към настоящата власт. И Пеевски, и Борисов мислят за тези избори от сутрин до вечер. Изгубят ли управляващите тези избори, вероятно ще последва предсрочен вот и ще се даде струя за партия на Радев”, на мнение е Симеонов.

Социологът добави, че по-любопитното е какво ще направи Бойко Борисов, защото “на него му е видимо неудобно в компанията на Пеевски”.