IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

За една нощ асфалтираха Аспаруховия мост във Варна

Дейностите обхващат рехабилитация на над 2000 кв. метра настилка

25.11.2025 | 11:53 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Ремонтът на асфалтовата настилка на Аспаруховия мост беше завършен за една нощ, съобщи заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев. 

Той поясни, че дружеството-изпълнител е осигурило значителен кадрови и машинен потенциал и е успяло да приключи ремонта за една нощ, а не за две, както беше обявено предварително.

В 21 ч. снощи лично посетих обекта и констатирах, че организацията, създадена от дружеството, е добра и не се образуват големи задръствания, посочи още заместник-кметът.

Дейностите обхващат рехабилитация на над 2000 квадратни метра настилка и се извършват във връзка със сключено споразумение между Община Варна и Агенция Пътна инфраструктура (АПИ) за поддръжка на републиканските пътища на територията на града.

Община Варна изказва благодарности към фирмата-изпълнител за положените усилия ремонтът да бъде извършен с минимален дискомфорт за гражданите и гостите на града.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Варна Аспарухов мост асфалт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem