Уиткоф и Кушнер изработили първоначалния план за мир в Украйна

Първоначалният 28-точков план за мир в Украйна е изготвен от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента, Джаред Кушнер, след "тайни срещи“ с вътрешен човек от Кремъл в Маями, а държавният секретар Марко Рубио е научил за "пълния обхват“ на предложението едва след изтичането му в медиите.

Планът, който оттогава е преработен до 19 точки, първоначално е изисквал Украйна да направи големи отстъпки, включително отказ от територия на изток, ограничаване на размера на армията си и съгласие никога да не се присъединява към НАТО, като същевременно е поискал от Русия почти да не се откаже от нищо.

Уиткоф и Кушнер започнаха работа по документа през октомври, след като Тръмп възложи на служители на администрацията да изготвят план за прекратяване на най-кървавите боеве в Европа след Втората световна война след посредничеството за мирно споразумение в Газа, съобщава The Wall Street Journal в понеделник.

Двамата проведоха "тайни срещи“ и вечери в Маями с Кирил Дмитриев, финансист и близък съюзник на руския президент Владимир Путин, докато разработваха подробностите на мирния план, допълва изданието.

"Те (Уиткоф и Кушнер, бел. ред.) го доведоха в Маями през уикенда преди Хелоуин за три дни интензивни дискусии по време на вечеря и продължителни разговори в дома на Уиткоф“, казаха пред "Джърнъл“ американски служители и хора, запознати с въпроса.

Дмитриев поиска да бъдат включени спорните точки относно членството в НАТО и териториалните отстъпки на Украйна. Той също така настоя за ограничение на броя на войските в Украйна и икономически споразумения между Вашингтон и Москва.

The Wall Street Journal отбеляза, че Уиткоф, Кушнер и Дмитриев имат "сходни възгледи“ за това как трябва да изглежда планът.

Специалният пратеник определи, че планът трябва да бъде насочен повече към целите на Москва, след като заключи, че Украйна е в по-слаба позиция от Русия, чрез дискусии с американски и чуждестранни представители и четене на разузнавателни доклади.

28-точков план

Планът, с благоприятни за Москва условия, шокира поддръжниците на украинските военни усилия, включително законодателите в Конгреса, когато изтече информация миналата седмица.

Американски представители обаче твърдят, че той отразява "добросъвестен опит на Уиткоф и Кушнер да спечелят подкрепата“ на Путин, без напълно да изоставят Украйна.

Дуото Уиткоф- Кушнер, които преди това успешно преговаряха за постигането на мир в Газа, са провели поне два телефонни разговора с украинския президент Володимир Зеленски, докато са изготвяли документа, съобщават официални лица.

Съветникът по националната сигурност на Украйна, Рустем Умеров, също е бил поканен в Маями и директно е казал на Уиткоф и Кушнер, че планът е по-добър за Москва, отколкото за Киев.

Държавният секретар Марко Рубио, който разговаря със загрижени законодатели и отлетя за Женева през уикенда, за да направи промени в плана, е бил запознат с усилията на Уиткоф-Кушнер, но не е знаел "пълния обхват“ на проектоплана до 18 ноември – същия ден, в който Axios съобщи, че администрацията на Тръмп "тайно изготвя нов план за прекратяване на войната в Украйна“.

Съобщава се, че Рубио е получил копие от плана в Белия дом по време на посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон миналата седмица.

Последната версия на мирния план е съкратена до 19 точки и е по-приемлива за Киев.

Спорните пунктове, принуждаващи Украйна да се откаже от територия в Донбас и да се откаже от амбициите си за членство в НАТО, са премахнати, съобава The New York Post.