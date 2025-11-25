Недоволството за бюджета расте и бизнесът излиза на масов протест

Бизнесът излиза на масов протест заради Бюджет 2026. Демонстрацията е насрочена за 26 ноември в 18 ч. на площад „Независимост“ в София

През последните две седмици многократно декларирахме, че настоящият проект на държавен бюджет за 2026 година ще изправи българското общество пред огромни икономически рискове – не просто в рамките на следващата календарна година, но и за годините след това, заявяват от Асоциация на индустриалния капитал в България.

Ето защо ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, можем да отидем на всеки митинг, обществена проява или друга публична инициатива, която подкрепя нашата принципна, публично отстоявана и национално отговорна позиция. Призоваваме не само нашите членове, но и всички предприемачи, стопански ръководители, упражняващите свободни професии, самонаети и работещи хора – всички, споделящи нашата загриженост и обществена ангажираност, да дойдат на 26 ноември 2025 г. от 18 ч. на площад Независимост в гр. София и с присъствие да заявят подкрепа за устойчива, стабилна, конкурентна икономика, финансова и национална сигурност и справедливи доходи, призовават от Асоциация на индустриалния капитал в България.

На 26 ноември пред Министерския съвет ще протестират и от федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Служителите в Областните дирекции по земеделие, Изпълнителна агенция по рибарството и аквакултури, Изпълнителна агенция по горите, Национална служба за съвети в земеделието, Българска агенция по безопасност на храните, Регионални инспекции за околна среда и води, Националните паркове и Басейнови дирекции ще изразят недоволството си публично заради ниски възнаграждения.

Тази седмица ще бъде изпъстрена с протести и на служителите в Агенцията за социално подпомагане и Главната инспекция по труда.

За 27 ноември (четвъртък) e насрочен протест на Медицинската федерация на КТ "Подкрепа" пред Народното събрание срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".

От АИКБ обобщават проблемите в бюджета, които според тях са основни:

несъразмерни държавни разходи, предимно към нереформирани системи и силно деформиращи пазара на труда, както в частния, така и в публичния сектор – със свръхфинансирани репресивни органи и недофинансирани обществени сфери;

ежегодно планиран за изземване доход от всеки зает в реалния сектор – над 1 млрд.лв. за 2026 г., която огромна сума ще расте прогресивно в следващите години;

трайно бюджетиране на дефицити, които лесно могат да излязат от контрол и за които политиците планират значително покачване на преки и косвени, корпоративни и подоходни данъци още в следващите години, комбинирано с рязко нарастване на държавния дълг – два пъти за четири години (нови 50 млрд.лв.) и утрояване на лихвените плащания за същия период.

Според АИКБ в предложения за одобрение вид, Бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за още по-неблагоприятни бюджетни години.

"За наше съжаление, развитието на настоящата бюджетна процедура не позволи реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения. Прахосва се и малкото време, което необосновано беше ограничено до три дни за предоставяне на предложения, два, от които – събота и неделя", пише още в становището на АИКБ.