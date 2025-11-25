IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДБ: Идеята за концесия на спортния тотализатор е неприемлива

Мирчев: в 12 без 5 коалиция “Магнитски” изненада българското общество

25.11.2025 | 13:40 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

На брифинг пред журналисти съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира идеята на управляващите за концесия на Българския спортен тотализатор и я определи като “изключително неприемлива”.

“В последния момент, в 12 без пет, коалицията “Магнитски“ реши да изненада цялото българско общество с шокиращо предложение, дошло “директно от човека с опит в Български спортен тотализатор - Делян Пеевски, а именно концесия на тотото”, каза на брифинга Мирчев.

По думите му това е  изключително неприемлива идея, тъй като “тотото е монополист на пазара в България. И да се даде на частен оператор означава само едно – да се върнат времената, когато хазартът беше в новините, хазартът беше във всяка медия”.

Мирчев добави, че вместо държавата да се дори с хазарта и да го ограничава, с това предложение се прави точно обратното и това е “черешката на тортата“ в новия бюджет, обявил война на средната класа у нас”. 

Свързани статии

“Очевидно вече има и готов определен оператор за тотото, само името му не е написано”, коментира Мирчев.

“Очевидно не беше достатъчно СУПТО, което обяви война на бизнеса, данък дивидент, който иска да допрекърши бизнеса, високият максимален осигурителен доход, по-високите осигуровки за пенсии, добави съпредседателят на “Да, България“. 

Мирчев отбеляза още, че става дума за истинска война срещу средната класа, срещу бизнеса. 

“Ние няма да подкрепим този бюджет, внесохме голям пакет от предложения за десни мерки, с които да противодействаме на безумните предложения на управляващата коалиция, заяви Ивайло Мирчев. Утре обявяваме протест пред Народното събрание, на който каним всички граждани, средната класа, бизнеса, защото всички ще бъдат засегнати от СУПТО”, добави депутатът от ПП-ДБ.

