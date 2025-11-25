IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

ЦГМ обяви цените за карти и билети в евро

Билетчето от 1,60 лв. ще е 0,80 €

25.11.2025 | 13:56 ч. Обновена: 25.11.2025 | 14:00 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

От Центъра за градска мобилност обявиха цените на карти и билети в евро.

"Преминаваме към евро! Цените са надолу”, се казва в съобщението, публикувано в социалната мрежа Фйсбук.

От ЦГМ добавят, че билетите са със закръглена цена надолу. От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро.

Свързани статии

Билетчето от 1,60 лв. ще бъде 0,80 €, дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €. Месечната карта, която сега е в размер на 50 лева, вече ще бъде 25,50 €, а годишната от 365 лв. се превалутира в 185 €.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЦГМ билет карта градски транспорт София евро превалутиране
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem