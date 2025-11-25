ЦГМ обяви цените за карти и билети в евро

От Центъра за градска мобилност обявиха цените на карти и билети в евро.

"Преминаваме към евро! Цените са надолу”, се казва в съобщението, публикувано в социалната мрежа Фйсбук.

От ЦГМ добавят, че билетите са със закръглена цена надолу. От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро.

Билетчето от 1,60 лв. ще бъде 0,80 €, дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €. Месечната карта, която сега е в размер на 50 лева, вече ще бъде 25,50 €, а годишната от 365 лв. се превалутира в 185 €.