От 5 януари: “Синя зона” - 2€/час, “Зелена зона” - 1€/час

Реформата в паркирането в София вече е факт! След гласуване, с 35 гласа “за” СОС прие спорната реформата за паркирането. Така цените скачат двойно, разширява се и обхватът на зоните за паркиране. Цената за паркиране в “Синя зона” става 2 евро на час, а цената за паркиране в “Зелена зона” става 1 евро на час.

Въвежда се уикенд зона в част от Банкя по предложение на районния кмет само събота и неделя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час.

Новите цени влизат в сила от 5 януари 2026 година.

Парите от паркирането, платени от живущите в зона, ще се инвестират на 100% в техните квартали за паркинги, кални точки, ремонта на улици, осветление, тротоари и т.н., твърдят от общината. Половината от парите ще се разходват директно от районните кметове, а другата половина - от кмета на Столична община.

В коя зона попада кварталът ни?

“Синя зона”: площад Македония + Руски паметник, Крива река, Иван Вазов, долната част на Лозенец между Канала и Свети Наум, долната част на Яворов, Оборище между Ситняково и Канала.

“Зелена зона” : Банишора, Лагера и южните квартали до бул. Тодор Каблешков, голяма част от район Слатина (Редута и Гео Милев), Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град (по предложение на районния кмет Петко Горанов), част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов). Въвеждането на новите зелени зони ще става поетапно през 2026. Студентите ще могат да си вадят винетен стикер в Студентски град.

Част от сегашните подзони се окрупняват в по-големи, за да имат повече възможности живущите да паркират.

Работно време

Работното време на “Синя зона” става от понеделник до неделя от 9:00 до 21:00. Работното време на зелена зона става от понеделник до събота от 9:00 до 21:00. Синята зона ще работи и в празнични дни. Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.

Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 и схемата да може да паркираш с SMS, а после с хартиен талон повече няма да е възможна.