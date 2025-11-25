Терзиев отговори на Пеевски за паркинга пред "Ал. Невски": Чакаме само ключа

"Когато една идея е добра – добра си е!", написа Васил Терзиев във Фейсбук във връзка с призива на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да отвори паркинга около “Св. Александър Невски”.

Той напълно подкрепя предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“, че трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там.

"Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Остава само една дребна формалност: г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок. И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението! Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт. Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга", заявява още кметът на София.

По-рано Делян Пеевски определи в нова позиция до медиите оплакванията на столични общински съветници относно паркинга пред катедралата „Св. Александър Невски“ като „смешен плач“. Той настоя кметът Васил Терзиев да осигури незабавен достъп до паркинга за гражданите.