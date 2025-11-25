IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси

Нашата мисия е за хората, подчертава лидерът на партията

25.11.2025 | 08:05 ч. 17
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация - пълноправното ни присъединяване към еврозоната трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. И като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре.

Това обяви в своя позиция изпратена до медиите лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Ето и цялата позиция:

Затова призовавам всички представители на ДПС в местната власт - кметове и общински съветници да дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход - да направят необходимото за запазването непроменени на всички местни данъци и такси през 2026-та година, за да не натоварват допълнително хората.

Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за "Ново начало за развитие на регионите", така и в Народното събрание и изпълнителната власт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пеевски общини кметове данъци
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem