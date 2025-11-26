IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Трима души са загинали в катастрофи за денонощието

От началото на месеца са загинали 38 души при ПТП

26.11.2025 | 09:40 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Трима души са загинали, а 21 са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са станали пет тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали петима души.

От началото на месеца са регистрирани 424 катастрофи с 38 загинали и 540 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6058 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 411 души, а пострадалите са 7553.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г се отчитат с 16 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВР загинали катастрофи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem