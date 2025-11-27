Зрелищна катастрофа в Пловдив, колa влетя в аптека в центъра

Младеж катастрофира зрелищно късно снощи, след като автомобилът му се вряза във витрината на аптека в централната част на Пловдив. Инцидентът е станал около 22:00 часа на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“.

По данни на очевидци колата се е движела с висока скорост, когато се е сблъскала с таксиметров автомобил, а секунди по-късно е продължила по инерция и е пробила витрината на аптеката. По това време обектът е бил затворен, което е предотвратило евентуални пострадали.

„Видях, че колата – черният „Сеат“ – кара много бързо. От ъгъла излизаше такси и шофьорът натисна спирачки, но не успя да спре. Удари таксито и след това направо влезе в аптеката“, разказа очевидецът Иван Чананкчалиев пред bTV.

Полицията е извършила оглед на място. Причините за катастрофата се изясняват.