Зрелищна катастрофа в Пловдив, колa влетя в аптека в центъра

Колата се е движела с висока скорост, първо се е сблъскала с такси

27.11.2025 | 09:23 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Младеж катастрофира зрелищно късно снощи, след като автомобилът му се вряза във витрината на аптека в централната част на Пловдив. Инцидентът е станал около 22:00 часа на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“.

По данни на очевидци колата се е движела с висока скорост, когато се е сблъскала с таксиметров автомобил, а секунди по-късно е продължила по инерция и е пробила витрината на аптеката. По това време обектът е бил затворен, което е предотвратило евентуални пострадали.

„Видях, че колата – черният „Сеат“ – кара много бързо. От ъгъла излизаше такси и шофьорът натисна спирачки, но не успя да спре. Удари таксито и след това направо влезе в аптеката“, разказа очевидецът Иван Чананкчалиев пред bTV.

Полицията е извършила оглед на място. Причините за катастрофата се изясняват.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Пловдив кола
