Фалшивият Брад Пит удари отново, пенсионерка му даде над 100 000 евро

Фалшивият Брад Пит продължава да мами и завлича богати жени, влюбени в идола си.

Швейцарска пенсионерка, която вярвала, че е в романтична връзка с Брад Пит, е била измамена да предаде 102 300 евро и дори е отлетяла за САЩ, където е прекарала три седмици сама в хотелска стая, чакайки мъжът на мечтите й да я посети, пише Daily Mail.

Жената, обявена като Патриша, споделя, че в продължение на месеци е била убедена, че е влюбена в истинския Брад Пит.

Вместо това, тя е била мишена на онлайн измамник, който се е представял за американската звезда и е източил спестяванията й.

Патриша разказва, че през май 2024 г. започнала да следва Instagram страницата на холивудската звезда и е получила съобщение от човек, представящ се за негов мениджър.

Човекът я попитал дали би се съгласила да говори директно с актьора, на което тя отговорила утвърдително. Тя си спомня: "Започнахме да общуваме нормално, като двама души, които се срещат, и много внимателно.“

С течение на времето съобщенията им станали много по-чести, като в крайна сметка "Брад Пит" й изповядал любовта си. Измамникът я помолил да пази в тайна връзката им. Той й изпращал нежни съобщения, сред които едно гласяло: "Любов моя, ти си всичко за мен сега и завинаги."

Измамата ескалира, когато са обсъдили среща. Фалшивият Брад Пит твърдял, че се нуждае от пари, за да направи срещата възможна, като написал: "Скъпа, мениджмънтът ми иска 50 000 долара.“

Той й заявил, че това е стандартната такса за всеки, който иска да прекара време с него.

Първоначално тя отказала, но след това се убедила, че това може да е законно. Тя обяснява: "Помислих си: "Е, може би така се правят нещата... Никога преди не съм имала контакт със звезда.“ Тя изпратила тридесет хиляди долара, а след това още двадесет хиляди.

Когато истинският Брад Пит се появява на филмовия фестивал във Венеция по-късно през лятото, Патриша се надява, че мечтата й най-накрая ще се сбъдне.

Тя събрала малък куфар в очакване на инструкции как да се видят, но никой вече не й се обадил. Вместо това получила цветя и съобщение, в което пишело: "Обичам те толкова много, скъпа. Няма търпение да прекарам остатъка от живота си с теб. Пит.“

След първите плащания й било все по-трудно да се откаже. Измамникът поискал десет хиляди долара за предполагаеми медицински разходи, а след това още десет хиляди.

Патриша споделя, че била претоварена от стрес, но продължила да плаща, защото вярвала, че той я обича.

След това й предложили да се срещнат в САЩ. Патриша резервирала полет до Лос Анджелис, убедена, че най-накрая ще се срещне с любимия си. В крайна сметка обаче прекарала три седмици в хотел, пиейки коктейли сама, докато чакала. Никога не го срещнала и в крайна сметка изпратила още 20 000 долара, преди да се върне у дома.

Връщайки се в Швейцария, тя се натъкнала на история за французойка, която загубила 850 000 евро от друг имитатор на Брад Пит. Патриша твърди, че едва тогава разбрала истината.

В крайна сметка тя отишла в полицията, за да подаде официална жалба. Жената започнала лечение на тежка депресия.

53-годишната французойка беше измамена, че ще се види с Брад Пит.

Въпреки че била омъжена за милионер по време на случилото се, потърпевшата Ан изпратила огромната сума пари на измамника, който се представил за Брад Пит и твърдял, че има нужда от средства за лечение на рак. За да подсили измамата, той изпратил фалшиви снимки от болнично легло, които уж доказвали неговото състояние.

Ан имала тези пари благодарение на развода си с бившия си съпруг. Измамникът твърдял, че не може да използва собствените си средства, защото водил съдебни битки покрай развода си с Анджелина Джоли.