Вълчев: Ранното завършване на основно образование има негативен ефект

Имаме консенсус, че ранното завършване на основното образование има негативен ефект. Единствено в България основното образование се завършва толкова рано. Минаха девет години от приемането на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и трябва да направим анализ. Днес ще обсъждаме кога и по кои предмети да има национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в началото на дискусията за структурата на училищното образование, за баланса на видовете подготовка, за евентуалните промени и за необходимите реформи в националните изпити.

България не е сред страните, които използват най-много националните външни оценявания, а по-скоро сме по средата. Малко държави използват националните външни оценявания за селекция на училищата. Близо 15 000 от зрелостниците ни или 50 процента избират да се явят на втора матура по чужд език, каза министър Вълчев. Той добави, че се поставя и въпросът дали да има матура по математика и дали тя да е за всички ученици.

Министърът говори също за общообразователната и профилираната подготовка на учениците, както и за автономията, която минава и през учебните програми. Обсъждаме т. нар. концепции за учебните програми. Работни групи подготвят учебните програми. В следващите месеци ще организираме дискусии с учителите по региони, които ще са по учебните предмети. Предстои откриването на близо 1000 STEМ центъра и тогава ще има дискусии с учителите, каза министър Вълчев. Той добави, че когато говорим за автономия, говорим и за учебните планове, като те са свързани с това колко задължителни часове да имаме. Най-чувствителен е недостигът на часовете ни по математика и природни науки.

Цялата тази дискусия ще доведе до пакет от промени в ЗПУО, обясни министър Красимир Вълчев, цитиран от БТА.

Дискусията, която продължава, се организира от Министерството на образованието и науката (МОН) в заседателната зала в сградата на Ректората на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София. В обсъждането участват експерти, директори, учители, представители на висши училища, на неправителствени организации и други.