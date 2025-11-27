СОС отхвърли за втори път предложението за нова структура на общината

Столичен общински съвет отхвърли без дебати предложената от кмета Васил Терзиев актуализирана структура на Столичната община.

"За" гласуваха единство общинските съветници от "ПП-ДБ и "Спаси София", всички останали гласуваха "въздържал се" и "против".

Предложението веднъж не получи подкрепа. Според независимия общински съветник Димитър Шалъфов главният архитект на София е сведен до "един абсолютен фигурант".

Колегата му Драгомир Драгомиров припомни, че предложението на кмета не намира подкрепа нито сред членовете на Камара на Архитектите в България (КАБ), нито от Съюза на архитектите в България (САБ) или от Камарата на строителите (КСБ). Той беше категоричен, че няма как европейска столица да бъде оставяна с една щатна бройка в направление „Архитектура и благоустройство“.

Според проекта всички щатни бройки от направление "Архитектура и градоустройство", което сега се ръководи от главния архитект Богдана Панайотова, трябва да отидат към новото направление на подчинение на бъдещия заместник-кмет по градоустройство. За поста е предвиден архитект Любо Георгиев.

"Административната реформа на Столична община не се случи и този път. Видяхте, че без много дискусии беше отхвърлен докладът въпреки промените и подобренията, които бяха нанесени с цел да няма спорове около ключовата точка за законосъобразността на предлаганата структура в Направление "Архитектура и градоустройство" и ролята на главния архитект", коментира Васил Терзиев, цитиран от БТА.

Все пак той заяви, че ще внесе своя доклад и трети път, но с още подобрения и допълни, че към следващия доклад ще прикачи още повече информация за това как е в други общини в страната.

Столичният кмет се надява, че по време на следващото заседание на СОС ще има разум. "Когато виждам, че нещо може да се случи по-ефективно, ще се боря то да стане", подчерта Терзиев.

Той отговори на отправените му критики, като каза, че не се прави на жертва, за да мине предложената реформа, а и в такъв случай нямало да "слушам внимателно, да нанасям промени, и накрая да я вкарвам вече за трети път", по думите на кмета, който допълни, че целта му е СО да бъде по-ефективна и със същия ресурс да създава повече блага за града.

Относно главният архитект на София Богдана Панайотова столичният кмет каза, че болничният й изтича на 14 декември, след което се надява на "човешки разговор, да се разделим и всеки да поеме по своя път - аз с реформите на администрацията, г-жа Панайотова с най-вероятно частен бизнес".

Терзиев посочи, че е най-нормалното нещо да си подадеш оставката, когато бъде снето доверието поради каквато и да било причина. "В случая, защото имахме кардинални разминавания за това как трябва да изглежда Направление "Архитектура и градоустройство" и да работи тази структура", уточни той.

Кметът не искал да има самостоятелни острови никъде, нито в НАК, нито другаде, защото общината е едно цяло тяло и всички парчета трябва да работят заедно, за да не се позволява да се създават феодални царства, по думите му.

И обясни, че иска да създаде нова структура, която работи добре за гражданите и за бизнеса, структура, в която е ясно кой носи политическа отговорност и кой като експерт се грижи да се следва буквата на закона, така че да се следват установените срокове. Според Васил Терзиев това смесване е станало още по времето, когато Петър Диков е бил главен архитект.

В началото на ноември Терзиев предложи нова структура на Столична община, като една от ключовите промени беше създаването на позицията заместник-кмет по градско планиране и развитие, който ще отговаря за стратегическата визия на София.

Самото предложение за нова структура дойде ден, след като кметът поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова, която пък заяви, че нямала намерение да подава оставка.