Бедствено положение в община Сандански, три села го закъсаха заради дъждовете

Заради проливния дъжд е тежка обстановката в санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница, съобщи пред БТА кметът на общината Атанас Стоянов.

По думите му са регистрирани сигнали за наводнения на много места и в Сандански, и в населените места. Валежите са интензивни.

Поради това код червено и бедствено положение са обявени в община Сандански със заповед на кмета Атанас Стоянов,

Правим всичко възможно да отговорим на всеки постъпил сигнал и чрез Противопожарната служба, и чрез екипите на община Сандански. Ситуацията е динамична, сложна и трудна, каза кметът на Сандански.

Той поясни, че се обхождат всички критични райони. Най-тежка е обстановката в селата Лешница, Ново Делчево, Джигурово.

Основните проблеми са свързани с наводнения в мазета и в приземни етажи, както и със затруднено придвижване на моторните превозни средства по уличната инфраструктура.