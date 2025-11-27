IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бедствено положение в община Сандански, три села го закъсаха заради дъждовете

Регистрирани са сигнали за наводнения на много места

27.11.2025 | 13:29 ч. Обновена: 27.11.2025 | 14:04 ч. 0
Снимка: БГНЕС, архив

Заради проливния дъжд е тежка обстановката в санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница, съобщи пред БТА кметът на общината Атанас Стоянов. 

По думите му са регистрирани сигнали за наводнения на много места и в Сандански, и в населените места. Валежите са интензивни. 

Поради това код червено и бедствено положение са обявени в община Сандански със заповед на кмета Атанас Стоянов, 

Правим всичко възможно да отговорим на всеки постъпил сигнал и чрез Противопожарната служба, и чрез екипите на община Сандански. Ситуацията е динамична, сложна и трудна, каза кметът на Сандански.

Той поясни, че се обхождат всички критични райони. Най-тежка е обстановката в селата Лешница, Ново Делчево, Джигурово. 

Основните проблеми са свързани с наводнения в мазета и в приземни етажи, както и със затруднено придвижване на моторните превозни средства по уличната инфраструктура. 

 

Сандански силен дъжд усложнена обстановка Атанас Стоянов
