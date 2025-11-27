Лекари искат: 10% здравна вноска и чиновниците да плащат осигуровки

Недоволство срещу Бюджет 2026 има и във връзка с обещаните пари за увеличение на заплати на лекари, което не е каквото беше обещано, както и срещу липсата на визия за дълготрайна реформа в здравеопазването.

"В българската политика имаме постоянни популистки действия - кой на кого ще хвърли повече пари, за да бъдат примирени. Едните всяват страх от еврото, друга - омразата срещу тикви, прасета. Това заяви заместник-председателят на Българска болнична асоциация (ББА) Иван Тодоров в студиото на "България сутрин".

Нужно е увеличение на цените по клиничните пътеки

Той е категоричен, че няма как да се постигне стабилност без увеличение на цените по клиничните пътеки. Гостът определи като странна идеята за целеви размер от бюджета за гарантиране на заплати през Здравната каса.

"НЗОК е институция, която заплаща медицинска дейност, не се занимава със заплати. Имаше пълна неяснота за механизма на финансиране на заплатите, чрез института, който финансира дейност. Даване на пари на лекар, а не за извършване на качествена медицинска грижа", изтъкна Иван Тодоров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той заяви, че чрез бюджета на Министерството на здравеопазването съсловните организации предлагат да бъде изработен механизъм за стипендии на младите лекари, докато бъде намерено по-кардинално решение на проблема.

"Беше решено тези 260 млн. да бъдат насочени към държавни и общински лекари. Не се взима предвид оборудването, усилията, квалификацията на другите лекари. Здравеопазването трябва да отговаря на конкретни пазарни механизми. Принципът парите следват пациента ще бъде нарушен, ако се дават пари за длъжност, лекар, а не за извършена дейност. На пациентите, които изберат частни лечебни заведения, ще им бъдат нарушени правата", категоричен е Тодоров.

По-високи здравни вноски с 10%

Заместник-председателят на Българска болнична асоциация е категоричен, че здравната вноска трябва да се увеличи с 10%, а не с 8%.

"От тези 2% допълнително ефектът ще бъде 1,2 млрд. за системата. Друга мярка е държавните служители да започнат да плащат осигуровки - от там могат да дойдат 1-2 млрд.", предлагат от ББА.

Здравната вноска в България не е променяна от 2008 г.