IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Лукашенко: Западът целенасочено се подготвя за война

Западът продължава да снабдява Украйна с оръжия, заяви беларуският президент

27.11.2025 | 15:08 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че западните политици целенасочено се подготвят за война и продължават да снабдяват Украйна с оръжия, предаде държавната новинарска агенция на Беларус БЕЛТА.

На срещата на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност той каза, че общите разходи на страните от НАТО за отбрана през 2025 г. ще достигнат около 1,6 трилиона долара. Германия възнамерява значително да увеличи военния си бюджет, а Полша през 2026 г. ще отдели близо 55 милиарда долара (около 5% от БВП) и ще стане лидер по този показател в НАТО.

„Всичко това, съчетано с агресивна риторика, показва, че западните политици се подготвят за война. Не ние, Владимир Владимирович, се готвим за война, а те“, каза Лукашенко, обръщайки се към руския президент Владимир Путин.

Свързани статии

Западните страни продължават да снабдяват Украйна с оръжия, отбеляза той и допълни: „Къде се намира това оръжие днес, е ясно за всички - разпространява се из целия свят“.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Александър Лукашенко Беларус война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem