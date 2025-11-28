Министър Иванов призова ръководството на ВиК холдинга да не увеличава цената на водата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов отправи призив към ръководството на "Български ВиК холдинг" да не се допуска увеличение на цената на водата за битовите потребители. Това посочи министър Иванов по повод информация в медии за предстоящо решение на КЕВР, на база на което се дава възможност за повишаване на цената на услугата на някои от ВиК операторите.

Иван Иванов отправи този апел в рамките на участието си на конференция "Вода и сигурност - национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа", организирана от независимия евродепутат Танер Кабилов в София.

Излезе информация, че с последните решения на КЕВР, които ще стават официално, може би следващите дни, се предлага повишаване на цената на услугата на някои от ВиК операторите и моят призив към ръководството на ВиК холдинга е тази опция да не се прилага, защото имат възможност ВиК операторите да не предприемат подобни действия, каза министър Иванов.

По думите му не е целесъобразно в края на годината, в навечерието на влизане в еврозоната, приемане на нов бюджет, да се предприемат подобни действия. Според Иванов това би се отчело като лош ход от страна на държавата и на ВиК операторите в тази ситуация.

В тази връзка Иванов изрази убеденост, че неговият призив ще бъде разбран и ще бъдат взети необходимите мерки от страна на ВиК операторите да не се възползват от тази опция за повишаване на цената на водата и българските граждани да не бъдат ощетени.

За наводнението в Благоевградско

Относно ситуацията с валежите в Благоевградско министър Иванов коментира пред журналисти, че МРРБ поддържа тясна връзка с кметовете на засегнатите общини и получава непрекъснато информация за ситуацията. Той посочи, че към този момент няма тревожни ситуации, които засягат републиканска пътна инфраструктура, ВиК системи, които да нарушат водоснабдяването. Министърът каза, че днес предстои да се срещне с всички отговорни институции, които имат отношение по темата като Агенция „Пътна инфраструктура“, "ВиК холдинг", за да докладват за предприетите действия на терен, и ако има нужда от по-сериозна намеса в определен район да бъде предприета. Иванов посочи, че служителите на структурите на министерството са били на разположение през цялата нощ и са се отзовали на всякакви сигнали.

Разговорите за бюджета

На въпрос по повод разговорите за бюджета и изразено мнение от президента на КНСБ Пламен Димитров, че вероятно ще се намаляват средства от капиталовата програма, Иван Иванов коментира, че ще бъде много жалко, ако се вземе от тези средства, добавяйки, че „българските граждани скоро да не очакват да има готови магистрала „Хемус“, пътя между Ботевград и Видин“. Това за мен ще бъде изключително разочароващо да не можем да завършим тези важни проекти. Надявам се подобно решение да не бъде взето, посочи Иванов.