ПП с нов протест срещу Бюджет’26 на 1 декември

Няма да позволим да ни излъжат, съобщават от партията

28.11.2025 | 14:24 ч. Обновена: 28.11.2025 | 14:25 ч. 14
БГНЕС

"Продължаваме промяната" обявиха нов протест срещу Бюджет 2026.

“Продължаваме промяната” организира нов протест срещу Бюджет 2026 - той ще се проведе на 1 декември 2026 година.

"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че ням да позволим да ни ограбят!”, се казва още в съобщението на партията и добавят:

“ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни”.

 

Продължаваме промяната ПП протест Бюджет 2026 Триъгълник на властта 1 декември
