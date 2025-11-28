ПП с нов протест срещу Бюджет’26 на 1 декември

"Продължаваме промяната" обявиха нов протест срещу Бюджет 2026.

“Продължаваме промяната” организира нов протест срещу Бюджет 2026 - той ще се проведе на 1 декември 2026 година.

"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че ням да позволим да ни ограбят!”, се казва още в съобщението на партията и добавят:

“ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни”.