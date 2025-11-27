Ивайло Мирчев за протеста: Благодарни сме на хората

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев благодари на всички, които снощи са се включили на протеста.

“Благодарни сме на хората”, каза Мирчев на влизане в НС и добави, че провокатори винаги ще има.

Снощи около “Триъгълника на властта” хиляди се събраха, за да покажат негативното си отношение към Бюджет 2026.

"При всеки един подобен протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците. Винаги има сблъсъци. Вие, ако отидете в Гърция да видите какви сблъсъци са. Само, че нас ни вълнува какви сблъсъци имало, а не ни вълнува защо хората бяха излезли на този протест. Защо 30 000 човека бяха дошли в дъжда с децата си да протестират. Това е големият въпрос и това трябва да се питаме да си отговаряме. А не това, че имало сблъсъци", коментира още депутатът от ПП-ДБ.