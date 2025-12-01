IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа край Требич, има загинал полицай?

Движението в района на околовръстния път е затруднено

01.12.2025 | 08:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа е станала край Требич. По неофициална информация в нея има и загинал полицай, съобщава БНТ.

Движението в района е затруднено.

