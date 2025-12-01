Тежка катастрофа край Требич, има загинал полицай?

Тежка катастрофа е станала край Требич. По неофициална информация в нея има и загинал полицай, съобщава БНТ.
Движението в района е затруднено.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Движението в района на околовръстния път е затруднено
Снимка: БГНЕС
Тежка катастрофа е станала край Требич. По неофициална информация в нея има и загинал полицай, съобщава БНТ.
Движението в района е затруднено.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.