Старите коли със забрана да влизат в центъра на София от днес

От днес, 1 декември, старите коли са със забрана да влизат в центъра на София. Рестрикцията е за автомобили от първа и втора екогрупа. Зоната е в сила до 28 февруари 2026 г..

Новото от тази година е, че забраната обхваща освен "малкия ринг" така и вече разширен "голям ринг".

180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната.

Малкият ринг

Той обхваща територията между булевардите: "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и ул. "Опълченска".

Големият ринг

За него важи забрана за навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа. Той е заключен между бул. "Сливница", бул. "Данаил Николаев", бул. "Ситняково", бул. "Михай Еминеску", бул. "Пейо Яворов", бул. "Никола Вапцаров", ул. "Атанас Дуков", ул. "Люба Величкова", ул. "Сребърна", ул. "Хенрик Ибсен", бул. "П. Ю. Тодоров", бул. "Иван Ев. Гешов" и бул. "Константин Величков".

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение.