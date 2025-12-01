IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Магазин за хората" ще предлага 45 стоки от първа необходимост

Продуктите ще се предлагат на всекидневно достъпни цени

01.12.2025
Договор за стратегическо партньорство подписаха днес “Магазин за хората“ ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив. През декември 2025 година в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от “Магазин за хората“ ЕАД.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители — олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост, съобщава БГНЕС.

Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги. 

Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията “Всеки ден ниска цена“, информират от дружеството.

Достъп до стоките от първа необходимост на достъпна цена ще имат хората в 55 по-малки населени места в Пловдивска област.

