"Магазин за хората" ще предлага 45 стоки от първа необходимост

Договор за стратегическо партньорство подписаха днес “Магазин за хората“ ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив. През декември 2025 година в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от “Магазин за хората“ ЕАД.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители — олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост, съобщава БГНЕС.

Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги.

Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията “Всеки ден ниска цена“, информират от дружеството.

Достъп до стоките от първа необходимост на достъпна цена ще имат хората в 55 по-малки населени места в Пловдивска област.