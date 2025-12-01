IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

БФС с подкрепа и съпричастност: "Любо, с теб сме"

Легендарният футболист в момента води тежка битка за живота си

01.12.2025 | 11:31 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Българският футболен съюз също изрази подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си.

"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.

Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш.  

Свързани статии

Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.

Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", се казва в съобщението на БФС, публикувано на официалния сайт на централата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БФС Любослав Пенев подкрепа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem