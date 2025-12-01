АИКБ: Бюджетът отива към ескалация на разходите

Очакванията са, че утре Министерството на финансите ще представи пред работодатели и синдикати корекциите в проектобюджета. На фона на това, днес отново има организиран протест.

Представителят на АИКБ Васил Велев коментира, че е имало много протестиращи групи и немалко представители на бизнеса са се отзовали.

“Довечера ние няма да протестираме, сега преговаряме. Работодателските организации изпратиха своите остойностени предложения. Те не се различават от това, което изпратихме, вместо да се явим на НСТС", заяви Васил в студиото на "България сутрин".

Той добави, че работодателите очакват да се намери решение на дефектите на бюджета. Ако няма инат от страна на коалицията, бюджетът може да бъде приет до края на годината, на мнение е Велев.

Експертът коментира, че има четири основни искания, от които работодателите няма да отстъпят. Това са неувеличаване на осигурителна тежест с 2 процента; неувеличаване двойно на данък "дивидент”; отказ от въвеждането на СУПТО; увеличаване на максималния осигурителен доход по предвидения ред в средносрочната прогноза.

Търсене на решения

Велев е на мнение, че има нагласа за търсене на решение.

“Категорично възразяваме върху счупването на данъчно-осигурителния модел. Да разваляме нещо, което функционира добре, е доста непродуктивно. Настояваме да се спазват обещанията, че няма да се увеличават данъци и осигуровки. Нека не обясняваме, че осигуровката не е данък", каза още представителят на АИКБ.

Велев подчерта, че няма как да се покрият пенсиите само с осигуровки. С осигуровките се правят и социални плащания, без връзка с осигурителния принос, отбеляза той.

Велев посочи, че само отмяна на автоматичните механизми за промяна на заплатите в сектор "Отбрана е сигурност" е достатъчна, за да компенсира осигурителна тежест от 2 процента.

"Има възможност бюджетът да се подобри с мерките, които сме предложили. В приходната част биха се намалили 1,2 млрд. евро, а в разходната - близо 2 млрд. евро. Ще останат 800 млн. евро за преразпределение, с които може да се увеличат заплатите в администрацията" обясни представителят на АИКБ.

Специалистът алармира, че бюджетът отива към ескалация на разходите, която води към катастрофа. “Дългът на България ще се удвои към 2028 г. и страната ни бързо затъва в блато”, прогнозира Велев.

Какво още се случи, ако бюджетът на бъде коригиран?

Пред Bulgaria ON AIR Велев коментира, че бюджетът може да бъде поправен при наличие на добра воля и отмяна на законови текстове.

Ако процедурата започне отначало, няма как да влезем в 2026 г. с приет нов бюджет, а удължителен такъв не е най-доброто нещо при приемането на еврото, смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

По думите му има риск от катастрофа на публичните финанси и крах на икономиката - имаме спадащо производство, докато доходите на хората стагнират.

Какво предстои?

"Утре ще има среща в тристранен формат с участието на коалиционните партньори, не само с министъра на финансите. Ще се отсее спорното от безспорното. МФ има задача да опита да направи балансирано решение", уточни председателят на АИКБ.

Ако исканията на бизнеса не бъдат приети, работодателите вероятно отново ще излязат на протест. По думите на Велев исканията им са реалистични. "Не приемаме за нормално бюджетен дефицит от 3 процента”.

Гледайте видеото с целия разговор.