Кола се удари в заведение за бързо хранене във Враца, двама пострадаха

Случаят е от тази нощ в областния град

01.12.2025 | 11:23 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Двама души са в болница след зрелищна катастрофа тази нощ във Враца, предаде БГНЕС.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене. При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години и са настанени в плевенска болница. 

Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен. 

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила, минали са и през метално заграждение, и са спрели на жп релсите.

След инцидента двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен Бряг. 

Враца катастрофа ранени в катастрофа ОДМВР-Враца
