Папата призова призова християните да не напускат Ливан

Визитата на папа Лъв XIV в Ливан продължава втори ден. Той посети гроба на Свети Шарбел Маклуф и светилището Хариса, в подножието на статуята на Ливанската Дева Мария, разположени северно от столицата Бейрут. И двете места привличат голям брой посетители и поклонници - както християни, така и мюсюлмани. Посещението на светите места от Светия отец идва на фона на усилията му да признае важността на религиозния плурализъм в страната и да отправи послание към християните да не напускат региона, съобщава АР.

През последните няколко десетилетия стотици хиляди християни са напуснали завинаги различни части на Близкия изток, подтикнати от войните в региона и възхода на ислямския екстремизъм.

Папата пристигна вчера в Ливан. Преди това главата на римокатолическата църква беше на посещение в Турция.

Визитата на Светия отец в Ливан ще продължи 48 часа, като това е първата обиколка на понтифика в чужбина.

След пристигането си в Ливан папа Лъв XIV призова политическите лидери в страната да бъдат истински миротворци и да загърбят различията си, като се опита да отправи послание на надежда към ливанския народ и да подкрепи християнската общност в Близкия изток.

Като страна с мюсюлманско мнозинство, в която около една трета от населението е християнско, Ливан винаги е бил приоритет за Ватикана като опорна точка за християните в целия регион.

Въпреки множеството критики, които неведнъж са разтърсвали страната, християните в Ливан продължават да се радват на религиозна свобода и значително политическо влияние. Откакто страната получава независимост от Франция през 1943 г., е в сила споразумение за разделение на властта, според което президентът на Ливан трябва да бъде християнин маронит, председателят на парламента - мюсюлманин шиит, а министър-председателят - мюсюлманин сунит. Това прави Ливан единствената арабска страна с държавен глава християнин.

Днес папата посети манастира в Аная, в който се намира гробът на Свети Шарбел Маклуф (1828-1898) – монах и отшелник маронит, канонизиран през 1977 г. и много популярен сред ливанците от всички общности, както и светилището Хариса, в подножието на статуята на Ливанската Дева Мария, която се извисява над залива Джуние на Средиземно море. Очаква се той да произнесе реч пред епископи, свещеници и духовници от цялата страна. Тези места привличат голям брой посетители и поклонници - както християни, така и мюсюлмани.

Следобед папата ще ръководи междурелигиозна молитва на Площада на мъчениците в центъра на ливанската столица Бейрут. После той ще се срещне с младежи в маронитската патриаршия в Бкерке, в Северен Ливан. / БТА