"Чуй Гласа ми": Най-често разпространеното насилие над жени е психическото

Най-често разпространеното насилие над жени е психическото, следвано от физическото и принудително ограничаване на личния живот. Това показва проучването "Чуй Гласа ми" сред над 10 000 жени по поръчка на Фондация "Будителките".

През 2025 г. 23 жени са убити от ръката на мъж в България.

"Хората имат повече нужда от защита от институциите, сигнали се подават на 112. Хората разбират какви са техните лични граници, как да различават насилието, но и е време институциите да заработят. 74% от респондентите казват, че нямат доверие в институциите. Имаме много сигнали, че има обратен ефект - жени биват уговаряни да се върнат при ограничителна заповед", сподели в студиото на "България сутрин" Преслава Фентъм-Флетчър от коалицията "Заедно срещу насилието".

Тя припомни, че при нарушаване на заповед за незабавна защита наказанието е до 3 години затвор и до 5000 лв. глоба.

Все по-често у нас се говори за фемицид - убийство на жена заради нейния пол. Според Преслава Фентъм-Флетчър, когато една държава го признае като форма на насилие, става по-лесно разпознаването му и борбата с него.

В над 90% от случаите на домашно насилие жертвите са жени. Процесът на напускане на насилника се оказва труден.

"Когато една жена вземе решение да напусне насилника - това е 50% от битката. Най-често ги спира чувството за срам, уговарянето, че семейството е важно и незачитане на личното щастие", посочи гостът на Bulgaria ON AIR.

В страната към момента има 13-15 специализирани места, в които жертвите на домашно насилие могат да получат помощ.

Такива трябва да има във всеки областен град, категорични са защитниците на правата на жертвите на насилие.

Насилниците преследват жертвите си дори чрез специални устройства.

"Първите симптоми, които трябва да накарат жертвата да се замисли, са изолирането от приятели, налагане как да се облича, спирането от работа. Колкото по-рано се разпознават в семейството, толкова по-добре ще се справим с домашното насилие", категорична е Преслава Фентъм-Флетчър.

Децата, станали свидетели на домашно насилие, също са жертви, подчерта тя.

В училищата все повече са застъпвани програми са социални умения, в които децата да се научават да разпознават своите лични граници и да не допускат да бъдат прекрачвани.