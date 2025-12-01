Радев обяви началото на 23-ото издание на "Българската Коледа" СНИМКИ

БГНЕС 1 / 6 / 6

Държавният Румен Радев обяви началото на 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" в УМБАЛ "Александровска”.

Събитието се проведе в зала "Проф. Стефан Ватев" на Детската клиника на УМБАЛ "Александровска", а държавният глава отбеляза, че това е една болница с дългогодишна история и успехи, която се гордее със своите водещи специалисти и където годишно се полагат грижи за хиляди български деца.

“Българската Коледа“ се провежда под мотото “Дари надежда на дете в беда“ и за поредна година ще подкрепи деца с тежки хронични заболявания, увреждания и състояния, които се нуждаят от средства за диагностика, лечение, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.

БТА припомня, че събраните средства в рамките на миналата, 22-ра кампания, са били в размер на 2 890 000 лева.