IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Радев обяви началото на 23-ото издание на "Българската Коледа" СНИМКИ

“Дари надежда на дете в беда“ е мотото на благотворителната кампания

01.12.2025 | 14:02 ч. Обновена: 01.12.2025 | 14:17 ч. 7

БГНЕС

БГНЕС

1 / 6

Държавният Румен Радев обяви началото на 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" в УМБАЛ "Александровска”.

Събитието се проведе в зала "Проф. Стефан Ватев" на Детската клиника на УМБАЛ "Александровска", а държавният глава отбеляза, че това е една болница с дългогодишна история и успехи, която се гордее със своите водещи специалисти и където годишно се полагат грижи за хиляди български деца. 

Свързани статии

“Българската Коледа“ се провежда под мотото “Дари надежда на дете в беда“ и за поредна година ще подкрепи деца с тежки хронични заболявания, увреждания и състояния, които се нуждаят от средства за диагностика, лечение, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.

БТА припомня, че събраните средства в рамките на миналата, 22-ра кампания, са били в размер на 2  890 000 лева.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев президент благотворителна кампания Българската Коледа деца събиране на срества дарения
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem