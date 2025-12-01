Пощенска банка предлага на клиентите си от сегмент "Банкиране малък бизнес" безплатни вноски на каса и банкомат през декември

Като част от ангажимента си за прозрачен и плавен преход при въвеждането на еврото като национална валута, Пощенска банка предлага на своите клиенти от сегмент „Банкиране малък бизнес“ възможност през целия месец декември да внасят левови банкноти без такса на каса, АТМ-и с депозитна функция и на Дигиталните зони за експресно банкиране .

От промоционалните условия могат да се възползват клиенти, които ползват пакетни програми и сметки: Динамика (Старт, Развитие, Онлайн и Макс), Свободна професия, пакет Нотариус, Пакет специална сметка за застрахователен брокер, Специална сметка за клиентски активи на ЧСИ, Лихвена сметка ЧСИ, Сметка за такси и разноски ЧСИ, Сметка за допълнителни дейности ЧСИ, Разплащателна сметка Неправителствена Организация. Всички клиенти, които ползват други сметки или пакетни програми, могат безплатно да ги трансформират в пакетни програми Динамика (Старт, Развитие, Онлайн и Макс) с месечно плащане, за да могат да се възползват от офертата за безплатна вноска на каса на банкноти в лева до края на годината.

Предложението е валидно за вноска на банкноти във всички финансови центрове на банката, на АТМ-и с депозитна функция, както и на Дигиталните зони за експресно банкиране.

Решението на банката е част от стратегията й да поддържа клиентски ориентиран подход и балансирана ценова политика, за да осигури на своите клиенти нови възможности за удобно, лесно и изгодно банкиране.

За да улесни своите клиенти в процеса на подготовка за приемането на еврото, Пощенска банка първа на пазара въведе възможността индивидуалните й клиенти да правят вноска в лева на каса без такса. „Нашата цел винаги е била да изграждаме доверие чрез коректно отношение и иновативни финансови решения, които помагат на клиентите да посрещат важните за тях моменти спокойно. Преходът към еврото е само още една стъпка, в която ще направим така, че клиентите ни да се чувстват толкова уверени, колкото и във всеки един момент от общуването си с банката“, добавят от кредитната институция.

За повече информация клиентите могат да посетят www.postbank.bg или най-близкия финансов център на Пощенска банка.