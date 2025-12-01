Мрежите на сградите, които пламнаха в Хонконг, не отговаряли на изискванията

Властите в Хонконг съобщиха, че защитната мрежа, покриваща скелета около сгради, които се запалиха миналата седмица, не отговаря на изискванията за пожароустойчивост.

Крис Танг, секретар по сигурността на Хонконг, заяви, че проби от мрежата са взети от множество места от седемте сгради, които изгоряха и е установено, че седем от пробите не отговарят на стандартите.

Първоначалните тестове показват, че мрежата е в съответствие със стандартите, но следователите не са успели да проверят цялата мрежа поради пожара.

"Тъй като пожарът вече е потушен, успяхме да стигнем до места, които преди не бяха лесно достъпни, за да вземем проби“, каза Танг пред репортери.

Пожарът избухна в сряда следобед и потушаването му отне време до петък сутринта. Най-малко 151 души загинаха.

Дарения

Даренията за хилядите хора, останали без дом, достигнаха 900 милиона хонконгски долара (99 милиона евро), съобщиха властите в понеделник, в огромен изблик на съчувствие и подкрепа.

Постоянен поток от хора поставиха цветя, картички и други почит към импровизиран паметник близо до изгорялата сграда през уикенда.

Пожарът избухна в сряда следобед в комплекса Wang Fuk Court в предградието Тай По. Той изгоря през седем от осем жилищни кули, в които живеят около 4600 души, и не беше напълно потушен до петък сутринта.

Местните власти добавиха още, че екипи оценяват безопасността на останалите сгради, включително тази, която се запали първа и претърпя най-големи щети.

Правителството е предоставило на оцелелите и парични субсидии за покриване на разходи - включително погребения.

До понеделник 683 жители са намерили места в местни хотели и хостели, а други 1144 са се преместили във временни жилища. Два аварийни приюта са останали отворени за други, съобщиха властите, пише Euronews.