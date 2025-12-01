Преди 8 декември: УНСС избра Валери Коничева за студент на годината

По традиция в навечерието на 8 декември УНСС избра студента на годината. Това е Валери Коничева. Тя е студент по Международно банкиране и финансови пазари.

"За мен тази награда означава едно голямо признание от любимия ми университет. За трети път съм "Студент на годината". Зад тази награда се крие една любов към ученето и към това да се развивам като личност, да се боря с трудностите, да пътувам и да се реализирам не само в България, но и в международен план", каза Коничева в студиото на "България сутрин".

Председателят на Студентския съвет при УНСС Калоян Стефанов разкри, че тази година е имало рекорден брой кандидати - 100.

"Това е 13-о поредно издание на конкурса, като журито бе ректорското ръководство. Искам да благодаря, че студентската общност винаги среща партньор в лицето на ректорите. Те разглеждаха кандидатурите в различните категории и отсяха Топ 3 във всяка категория. Всяка година става все по-трудно, тъй като този конкурс ни дава възможността да видим колко е богата палитрата от студенти, които се обучават в УНСС", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Валери Коничева е била стипендиант във Вашингтон и в Ню Йорк, като сподели, че е карала и стаж в Калифорния.

"Предлагат се стипендии за български студенти, като тогава бях една от тях. Успях да се реализирам в тази компания, дори миналата година от ръководството ми дадоха стипендия, за да си продължа обучението в магистърска степен в УНСС. Последните ми обучения бяха в London School of Economics - топ университет за икономика в Лондон. Там завърших "Предприемачески финанси" и след това в Карловия университет "Политическа икономия".

Калоян Стефанов поясни, че на 2 декември, съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" и Националното представителство на студентските съвети организират кампания, свързана с 8 декември.

"Статистиките показват, че около този период се засилват ПТП-тата и ние с цел превенция - организираме кампания, за да може всички да се запознаят с негативните последици от приемането на алкохола и различни опити, преди или по време на управлението на МПС", добави той.

"Някои хора се притесняват, че ще бъдат заменени от изкуствения интелект, аз не смятам така. Ние ще трябва да продължаваме да се учим. И той да ни бъде в помощ", заключи Коничева.