Мъжът, блъснал патрулка и убил полицай, не е пил

Около 1:10 часа тази нощ се получава сигнал за блъснат пешеходец на Скоростната тангента в София, заяви пред журналисти зам.-директорът на "Пътна полиция" комисар Владимир Иванов.

Той е бил ударен от тежкотоварен автомобил със сръбска регистрация. Блъснатият най-вероятно е бил бездомен, вървял е пеша в неосветен участък. На мястото на инцидента пристигат екипи на "Пътна полиция" и криминалисти, правят се проби на сръбския водач за алкохол и наркотици - отрицателни са. Колеги отклоняват движението от Скоростната тангента към бул. "Рожен", за да се обезпечи огледа и да се обезопаси участъкът на инцидента.

БМВ Х3 навлиза с високо скорост и се блъска в колата, която отклонява движението, и причинява смъртта на 42-годишният полицай в него, заяви комисар Владимир Иванов.

Шофьорът на колата е в болница ИСУЛ с фрактури по ръцете и ще бъде опериран.