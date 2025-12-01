IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Бедственото положение в община Симитли е отменено

След проливните дъждове обстановката вече се нормализира

01.12.2025 | 15:00 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Отменя се бедственото положение на територията на община Симитли, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам посочват, че със заповед на общинския кмет Апостол Апостолов, от днес бедственото положение, въведено заради проливните дъждове и усложнената метеорологична обстановка, се отменя. Обстановката вече е нормализирана.

Община Симитли бе една от четирите общини на територията на област Благоевград, обявили бедствено положение на 27 ноември.

В резултат на интензивните валежи бяха причинени щети във всички населени места в общината, съобщиха при обявяване на бедственото положение от общинския пресцентър. Дъждовете предизвикаха свличане на земни маси и камъни, образуване на локви и наводнени участъци по пътища и улици, както и нарушения в инфраструктурата.

Свързани статии

На следващият ден, 28 ноември премиерът Росен Желязков посети района на Симитли и провери обстановката на място. Министър-председателят тогава коментира, че положението с проливните дъждове, разливи и наводнения в Благоевградско е овладяно. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

община Симитли бедствено положение поройни дъждове наводнения
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem