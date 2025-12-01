Бедственото положение в община Симитли е отменено

Отменя се бедственото положение на територията на община Симитли, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам посочват, че със заповед на общинския кмет Апостол Апостолов, от днес бедственото положение, въведено заради проливните дъждове и усложнената метеорологична обстановка, се отменя. Обстановката вече е нормализирана.

Община Симитли бе една от четирите общини на територията на област Благоевград, обявили бедствено положение на 27 ноември.

В резултат на интензивните валежи бяха причинени щети във всички населени места в общината, съобщиха при обявяване на бедственото положение от общинския пресцентър. Дъждовете предизвикаха свличане на земни маси и камъни, образуване на локви и наводнени участъци по пътища и улици, както и нарушения в инфраструктурата.

На следващият ден, 28 ноември премиерът Росен Желязков посети района на Симитли и провери обстановката на място. Министър-председателят тогава коментира, че положението с проливните дъждове, разливи и наводнения в Благоевградско е овладяно. / БТА