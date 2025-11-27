Логистиката на бъдещето: повече удобство, по-малко въглерод

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
27.11.2025 | 17:11 ч. Обновена: 27.11.2025 | 17:11 ч.
Онлайн пазаруването в България продължава да расте с впечатляващи темпове. Само за няколко години страната се превърна в един от най-бързо развиващите се пазари на електронна търговия в региона. Но зад всяка успешна онлайн продажба стои нещо много по-голямо от дигиталния интерфейс – логистиката.

В днешната икономика логистиката се превръща в решаващ фактор за успеха на онлайн бизнеса. Тя вече не е просто последният етап от доставката, а стратегическа част от цялостното потребителско изживяване и устойчивото развитие на търговията.

Доставката вече е част от клиентското изживяване

Днешният потребител очаква гъвкавост, прозрачност и бързина. Онлайн магазините, които не могат да осигурят тези три неща, губят клиенти – дори при добри цени и качествени продукти. 
Все повече компании разбират, че доставката е продължение на обещанието към клиента, а не просто логистична операция.

Технологиите променят из основи този процес. Автоматизираните машини за пратки (АМП) дават ново измерение на удобството – достъпност 24/7, без чакане и без нужда от физически контакт. 
През този октомври BOX NOW достави 1 000 000 пратки в България, което показва, че потребителите вече възприемат този модел не като иновация, а като естествен избор.

Устойчивата логистика е новият стандарт

С нарастването на обема на електронната търговия идва и ново предизвикателство – как този растеж да бъде устойчив. 
Традиционните куриерски модели изискват огромен човешки ресурс, дълги маршрути и значителни въглеродни емисии. Новото поколение логистика предлага различен отговор: по-малко километри, повече ефективност.

BOX NOW разполага с над 700 автомата в 152 населени места, като всички автомати, разположени на открито, са захранвани със слънчева енергия. 
Този модел позволява доставка на повече пратки с по-нисък екологичен отпечатък – и доказва, че устойчивостта не е разход, а инвестиция в бъдещето.

По време на натоварени периоди като Black Friday, когато пазаруването достига своя пик, добре изградената мрежа и технологичните решения стават решаващи за безпроблемното обслужване на клиентите.

Box Now

България е готова за дигиталната логистика

Данните показват, че 52% от българите вече предпочитат автоматите пред класическите куриери. 
Причините са ясни – достъпност, бързина и контрол. Пазарът се развива в посока, в която потребителят диктува темпото, а технологиите се адаптират към неговия начин на живот.

България вече не просто следва тенденциите – тя ги прилага с бързина и мащаб. С над 2 милиона активни потребители и устойчива мрежа, работеща с възобновяема енергия, BOX NOW показва, че модерната логистика може да бъде и зелена, и ефективна.

Логистиката на бъдещето ще бъде дигитална, устойчива и ориентирана към човека. Когато технологиите служат на хората, бизнесът расте по интелигентен начин – и тогава доставката вече не е просто движение на пратка, а движение към по-чиста и ефективна икономика.

Автор: Андрей Вишкрабка, главен изпълнителен директор на Box Now

