Ужас край Скравена: Кола блъска пешеходец, няколко камиона преминават през него

Няколко тежкотоварни автомобила са преминали през тялото на блъснат от лек автомобил мъж в отсечката между селата Скравена и Новачене, съобщават от областната полиция.

Инцидентът е от 28 ноември и е станал късно вечерта - малко след 23 часа, когато на спешния телефон 112 е получен сигнал, пише bTV.

Тежкотоварните автомобили, преминалия през човека, не са спрели и са продължили движението си в посока Мездра.

Смъртта на пешеходеца е констатирана от екип на Спешна помощ.

Водачът на колата, която го е блъснала, е тестван за употреба на алкохол и наркотици, а пробите му са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.